Viterbo, aggredisce sei persone tra cui una bambina di 4 anni. In manette 42enne

Aggredisce sei persone, tra cui una bambina di 4 anni, in un appartamento del centro storico e viene arrestato dalla polizia, che per immobilizzarlo ha dovuto utilizzare il taser. A finire in manette un georgiano di 42 anni, N. V., che ieri poco prima della mezzanotte ha dato in escandescenza in un'abitazione al secondo piano di via dei Mille, al civico 48.

Tutto è scoppiato da una lite animata all'interno della casa dove, riportano dalla Questura, "erano presenti due uomini, quattro donne e una bambina". Il georgiano avrebbe aggredito l’altro uomo e tre delle donne, tra cui l’ex compagna, di nazionalità ucraina, e la bambina di 4 anni. Le volanti accorse sul posto, vedendo il 42enne poco collaborativo, come detto, hanno fatto uso del taser in dotazione per bloccarlo. Sul posto è stato chiesto l'intervento di due ambulanze del 118.

Una volta portato in Questura, l'arrestato ha dato ancora una volta in escandescenza "e dopo aver girato la mano a un poliziotto - riportano ancora dalla Questura - ha sferrato una testata contro il muro dell’ufficio Volanti". Il poliziotto aggredito è stato portato al pronto soccorso e dimesso con 6 giorni di prognosi per la contusione al dito della mano destra. Lo straniero dopo l'arresto è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Questura e stamani si è presentato in tribunale per la convalida dell'arresto. Nei confronti del 42enne il giudice ha applicato anche il divieto di avvicinamento alle vittime.

