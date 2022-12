Controllo di vicinato Viterbo, asse cittadini-polizia per prevenire la criminalità

19 dicembre 2022 a

Nella giornata odierna il prefetto di Viterbo Antonio Cananà, con un’apposita circolare, ha dato indicazioni ai sindaci della provincia sulla possibilità di attivare sul rispettivo territorio, ove lo vogliano, il progetto denominato Controllo di vicinato, quale ulteriore strumento di prevenzione dei fenomeni criminali che maggiormente alimentano la percezione d'insicurezza delle comunità.

"Il progetto, imperniato sulla valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini alla protezione del territorio - si legge in una nota della prefettura -, riprende iniziative similari già adottate in altre provincie da talune Amministrazioni comunali. In virtù di esso, nelle zone dei Comuni interessati più esposte alla criminalità diffusa e predatoria e ad altri fenomeni similari, sarà possibile costituire un gruppo di controllo di vicinato, cioè un gruppo di cittadini che, attraverso un coordinatore, potrà interloquire con le Forze di Polizia con modalità dedicate e fornire loro ogni informazione ritenuta utile riguardo a fatti e circostanze “anomali” che accadono nella zona di residenza, con ciò contribuendo all'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle Forze di polizia medesime".

In sostanza, il controllo di vicinato si sostanzierà in attività di osservazione e segnalazione qualificate. In nessun caso essa potrà tradursi in ronde, indagini, schedature o attività simili. Condizione per l’avvio del progetto in questione - si conclude il comunicato - è la preventiva sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Sindaco interessato e il Prefetto, volto a disciplinare termini e modalità dell’iniziativa. In questa prima fase, da considerarsi sperimentale, la possibilità di attivare il progetto in questione sarà riservata ai Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. L’estensione del progetto agli altri Comuni sarà presa in considerazione solo in presenza di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria di particolare rilievo".

