Viterbo, violenza sessuale su minore. Buttafuori condannato a 16 anni chiede di uscire dal carcere

Il buttafuori condannato per lo stupro di una 17enne vuole uscire dal carcere. Presentato il ricorso in appello contro l’aggravamento della misura cautelare inflitta a Daniele Nuomi, il 22enne condannato lo scorso settembre dal collegio del tribunale di Viterbo a 16 anni per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni e rapina ai danni di una 17enne, adescata in una discoteca in cui lavorava come buttafuori. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce per 3 giorni ed essere stato ricercato per latitanza, il 7 dicembre il 22enne è finito di nuovo in cella nel penitenziario di Regina Coeli per aver cercato di raggirare una giovane studentessa di 21 anni a poco meno di un mese dalla sentenza. A convincerlo a consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine, il difensore, l’avvocato Luigi Mancini.

La giovane vittima, di origine milanese, che per motivi di studio vive nella capitale, a metà ottobre 2022 ha incontrato l’ex buttafuori 22enne, residente a Pomezia, mentre si trovava al pronto soccorso di un ospedale di Roma, in attesa di essere ricoverata per problemi di salute. Il ventenne dimostrandosi da subito affabile e gentile, ha cominciato ad avvicinarla, accompagnandola a comprare le sigarette e offrendole un caffè. Notando la cordialità con la quale il 22enne si rivolgeva a tutti, la 21enne gli lasciò il proprio numero di telefono. Incoraggiato dall’approccio andato a buon fine, Nuomi avrebbe iniziato a contattarla spesso, rivelandole di essere affetto da una terribile malattia alla quale non sarebbe sopravvissuto, proponendole di passare più tempo insieme. Così il ragazzo, per fare colpo sulla preda, la avrebbe invitata diverse volte a pranzo e cena pagando lui il conto, ostentando le proprie disponibilità economiche.

Nei giorni di degenza Nuomi avrebbe confidato alla coetanea di essere interessato a lei, ma la presunta vittima avrebbe respinto gli approcci puntualizzando di essere già impegnata sentimentalmente. Intanto tra un mese presso il Tribunale di Velletri entrerà nel vivo il dibattimento che vede il 22enne imputato con le accuse di truffa e sostituzione di persona.

