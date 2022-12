Viterbo, scuola. All'Itis concerto di fine anno della Dark Side dedicato ai Pink Floyd

19 dicembre 2022 a

Per festeggiare i suoi 60 anni, l’Istituto tecnico tecnologico Leonardo da Vinci ha programmato una serie di eventi racchiusi sotto al nome di Leonardo 6.0. Tra le iniziative del folto calendario progettato dal dirigente scolastico Luca Damiani e dal suo staff, che da ottobre 2022 ha programmato attività fino a giugno 2023, è prevista per giovedi 22 dicembre l’esibizione delle band Dark Side con il repertorio The Pink Floyd Tribute, proposto come evento di fine anno. Lo spettacolo, preceduto da un’esibizione canora di alcuni studenti a conclusione di un laboratorio musicale che inizierà alle 10 e della durata di circa mezz’ora, si svolgerà alle 11 presso l’aula magna dello storico istituto scolastico.

La proposta dei Dark Side consisterà in un concerto interamente dedicato alla rock band britannica nata a metà degli anni sessanta, i Pink Floyd, che nel corso della loro lunga e travagliata carriera hanno riscritto le tendenze musicali della propria epoca diventando uno dei gruppi più significativi della storia del rock. Il gruppo musicale dei Dark Side è nato nel 2006 da un’idea del bassista e cantante del gruppo Augusto Galli e del chitarrista Pierangelo Mezzabarba. Poi, tra il 2009 e il 2011, si sono uniti alla band il batterista Daniele Michelacci e il tastierista Marco Berni.

La proposta dei Dark Side, tra suoni e atmosfere, offre una complessa miscela di immagini e musica che ripercorrono la storia dei Pink Floyd dagli esordi psichedelici fino agli album simbolo della band in un viaggio che toccherà gran parte dei successi degli anni ’80 e ’90. Le doti strumentali di questi esperti musicisti vengono esibite, in ogni show, per ricreare la magia e i suoni della grande band inglese. La loro sfida è infatti proprio quella di riproporne la musica intramontabile, ricostruendone suoni e dinamiche ma con una personalità nuova, quella in seno ai Dark Side stessi.

Nei loro spettacoli non si assiste ad una semplice replica o riproposizione ma a una rivisitazione attenta e rispettosa del linguaggio e del messaggio originari. Non a caso da ormai tredici anni la band originaria della Tuscia viterbese colleziona successi in tutti i più suggestivi scenari d’Italia, dai più noti teatri e anfiteatri fino ai parchi archeologici, esibendosi su tutto il territorio nazionale.



