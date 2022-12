Viterbo, terme. Dalla sorgente delle Zitelle saranno recuperati altri 5 litri d'acqua al secondo

Massimiliano Conti 19 dicembre 2022 a

Via libera della Regione Lazio al secondo stralcio dei lavori di chiusura della sorgente termale delle Zitelle. Il 1° dicembre scorso una determina della direzione ciclo dei rifiuti ha approvato il progetto esecutivo di ricondizionamento finale del pozzo, in forza del quale, oltre ai 10 già recuperati con il primo stralcio, verranno captati gli altri 5 litri che attualmente sgorgano all’interno della proprietà ex Geronzi.

L’assessore al termalismo Stefano Floris prevede l’avvio dei lavori entro i primi di gennaio: “Con le festività natalizie non credo riusciremo a partire prima - dice -. Si tratta di un intervento importante, perché con gli ulteriori 5 litri recuperati vedremo probabilmente alzarsi ancora di più il livello della callara del Bullicame”.

I risultati del primo ricondizionamento, sottolinea l’assessore, già si sono visti: dopo anni di secca la più celebre delle pozze libere viterbesi è tornata di nuovo fruibile. “Questo secondo intervento - continua Floris - sarà decisivo per le sorti del Bullicame”. Intanto, in attesa dell’ “acqua alta”, va avanti il progetto di riqualificazione del parco

