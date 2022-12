Viterbo, gli storni hanno le ore contate. Pronti i dissuasori acustici

Mattia Ugolini 18 dicembre 2022 a

a

a

Gli storni hanno le ore contate, Chiara Frontini installa i dissuasori con l’aiuto di Giovanni Arena. Venerdì pomeriggio i tecnici della ditta incaricata dal Comune hanno provveduto all’installazione dei dissuasori acustici nella zona di piazzale Gramsci per liberare l’area dalle centinaia di storni che la stavano assediando.

Tanti i disagi per i cittadini ed i passanti: dalle auto imbrattate ai panni stesi puliti e ritirati sporchi. Il guano, poi, non era solo un problema fastidioso per i residenti, ma anche pericoloso per la salute pubblica. Secondo alcuni studi, infatti, le feci degli storni conterrebbero il germe della tubercolosi. Viterbo, nel 2019, ci era già passata, quando gli uccelli erano arrivati alla cifra record di un milione e mezzo. All’epoca a Palazzo dei Priori c’era Giovanni Arena, il quale, dopo una serie di tentativi con i falchi e le poiane, alla fine trovò la soluzione nei dissuasori. E proprio il tanto vituperato ex sindaco, protagonista suo malgrado di quella emergenza, anche stavolta si è rivelato prezioso.

Chiara Frontini, infatti, lo ha chiamato per chiedergli aiuto. Una storia che a raccontarla nessuno ci crederebbe, ma è proprio così: “Mettiamola così - dice Arena al Corriere - ho aiutato la città”.

