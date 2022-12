Viterbo, riaperto l'Olympia di Acquapendente storico cinema dell'Alta Tuscia

18 dicembre 2022 a

Un bel regalo di Natale per i cittadini di Acquapendente e del territorio: riaperto il cinema Olympia. Il 15 dicembre 2022, in seguito all’esito delle operazioni di gara per l’affidamento in concessione della storica sala di via Cantorrivo, l’amministrazione comunale ha consegnato le chiavi alla cooperativa L’Ape Regina, vincitrice del bando, permettendo così di riaprire i battenti della storica sala cinematografica di Acquapendente, al pubblico.

L'immobile del cinema Olympia appartiene alla Regione Lazio, che lo concesse al Comune in comodato d’uso nei primi anni 2000, e da diverso tempo era chiuso a causa della scadenza del precedente affidamento. Ora gli aquesiani e gli abitanti dell’area limitrofa (che sono davvero tanti, se si pensa che in molti paesi dell’Alta Tuscia i cinema sono ormai chiusi da tempo), possono nuovamente accedere alla programmazione cinematografica, a partire dalle uscite previste nel periodo natalizio.

“Il cinema Olympia ha un elevato valore sociale per la città e per il territorio - commenta Alessandra Terrosi, sindaco di Acquapendente -, e vuole riprendere a essere un polo di aggregazione e di promozione culturale, in vista del centenario della sua apertura che celebreremo nel 2025. Tornare a disporre di un cinema vivo e funzionante - precisa il primo cittadino -, è un grande vantaggio per la cultura e l’economia locali".

