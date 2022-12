Viterbo, truffe agli anziani. Tentato di raggirare pensionato di San Martino spacciandosi per avvocato e maresciallo, denunciati | Le foto

B. M. 18 dicembre 2022 a

Tentano di raggirare anziano: denunciati due napoletani. E’ successo a San Martino al Cimino dopo un’attenta ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri. I militari hanno infatti ricostruito come i due fossero giunti sotto casa della vittima con un’auto a noleggio. Secondo la ricostruzione, uno dei due si sarebbe presentato al citofono come impiegato delle poste, richiedendo denaro a titolo di pagamento di presunti oneri connessi a un incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio dell’anziano.

Al falso impiegato delle poste si sono poi aggiunti un falso maresciallo e un altrettanto falso avvocato (uno dei due interpretato dal falso impiegato delle poste), autori di una telefonata sia sul fisso che sul telefonino della vittima, per convincerla a farsi aprire la porta e consegnare il denaro. Il pensionato, però insospettitosi, non ha aperto, inducendo i due ad allontanarsi per essere poi fermati dai carabinieri a Tobia. In questo caso la truffa è stata evitata grazie alla prontezza della vittima che non si è fidata quando ha ricevuto questa richiesta assolutamente insolita ed ha allertato immediatamente i carabinieri.

Sono ormai numerosi gli episodi in cui i militari dell’Arma sono intervenuti, sventando sul nascere o scoprendo subito dopo gli autori di questi delitti particolarmente odiosi. Purtroppo è un fenomeno che non accenna a diminuire e si ripetono sempre gli appelli alla cittadinanza a prestare la massima attenzione e a tutelare i propri parenti anziani.

