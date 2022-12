Viterbo, scuole. Gli studenti raccolgono firme contro il piano di dimensionamento

Massimiliano Conti 18 dicembre 2022 a

a

a

La giunta regionale dovrebbe deliberare domani, 19 dicembre, sul dimensionamento scolastico della discordia, quello che stacca i licei di Nepi dal Midossi di Civita Castellana per aggregarli al Meucci di Ronciglione. Nel frattempo al Midossi sono in atto gli ultimi tentativi per sventare un’operazione ritenuta devastante per la scuola: all’indirizzo della Regione e del direttore generale dell’Usr Rocco Pinneri è partita infatti una lettera firmata dai presidi del Midossi e del Meucci e dai presidenti dei rispettivi consigli di istituto.

Costarelli: “Il taglio degli istituti non risolve i problemi della scuola”

Ma il pallino negli ultimi giorni l’hanno preso in mano i ragazzi dell’istituto civitonico, che hanno avviato una raccolta di firme tramite i rappresentanti degli studenti dei quattro plessi: via Petrarca, via Gramsci, Vignanello e Nepi. Ed è qui che è scoppiata la bufera, con l’intervento a gamba tesa del sindaco Franco Vita (principale sponsor della secessione nepesina) e dell’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Perugini, che su Facebook hanno accusato i docenti del Midossi di manipolare studenti minorenni inducendoli a firmare petizioni senza il consenso dei genitori.

Sondaggio degli studenti sui disservizi al tavolo con Cotral

Ai due amministratori replica la presidente del consiglio d’istituto del Midossi, Luciana Ortenzi, secondo cui Vita e Perugini, oltre a dire inesattezze, vorrebbero soffocare una libera iniziativa dei ragazzi i quali, lungi dall’essere strumentalizzati, in questa circostanza stanno dando invece una prova di maturità sul campo. Ma andiamo con ordine.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 18 DICEMBRE (Edicola digitale)

Ragazza schiavizzata da genitori e fratello, liberata dalla polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.