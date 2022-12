Viterbo, furto. Rubano borsa a una donna col trucco delle monetine

18 dicembre 2022 a

Derubata della borsa in pieno giorno con il trucco delle monetine. Vittima una signora che stava entrando in macchina dopo avere acquistato il giornale all’edicola di via Monte Bianco, nel quartiere Murialdo. Aperta la portiera lascia la borsa sul sedile anteriore del passeggero e si sente chiamare da una persona.

“Aveva il cappuccio e indossava la mascherina. Mi ha chiamato, in maniera gentile, per avvisarmi che mi erano cadute delle monete - racconta -. A quel punto ho guardato a terra e c’erano davvero dei soldi spicci. Ho pensato che potevano essermi caduti dal portafoglio mentre riponevo il resto ricevuto all’edicola. Così ho ringraziato e mi sono abbassata per raccoglierle. Una volta entrata in macchina ho realizzato che non c’era più la borsa e che lo sportello del lato passeggero era accostato”. Racconta così la signora, che subito si è recata a sporgere denuncia presso la questura di Viterbo.

Quanto accaduto nel piazzale vicino al Centro Commerciale Murialdo non è un episodio isolato. Nelle ultime settimane, soprattutto nel week end, sono aumentati i furti di questo tipo nel capoluogo. Lo schema è sempre lo stesso, tanto che le forze dell’ordine che ricevono le denunce hanno iniziato a chiamarlo il trucco delle monetine. Chi agisce non lo fa mai da solo ed è questa la parte che manca nel racconto della signora derubata, che non ha potuto accorgersi di come hanno agito davvero i malviventi che l’hanno messa sotto tiro. Oltre alla persona che ha attirato la sua attenzione sulle monetine c’era un complice, che approfittando della distrazione avrebbe aperto lo sportello del passeggero e portato via la borsa con tutto il contenuto. Un fenomeno che rischia di aumentare in prossimità delle festività.



