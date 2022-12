Viterbo, piove e va via la corrente a Vallerano. Il sindaco al gestore elettrico: "Pronti a denunciare"

17 dicembre 2022 a

A causa del maltempo, nel comune di Vallerano si stanno verificando in questi giorni delle continue interruzioni di fornitura di energia elettrica. Una problematica non nuova che, nonostante le reiterate segnalazioni da parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini, non sta trovando una adeguata soluzione da parte dell’ente gestore del servizio: Enel distribuzione Spa.

“Sono anni - spiega il sindaco Adelio Gregori - che, con l’arrivo della cattiva stagione, gli abitanti del comune di Vallerano residenti in via Mazzini, via Garibaldi e nelle zone limitrofe subiscono grandi disagi e gravi danni ai propri apparati elettronici all’interno delle abitazioni, per le continue interruzioni di fornitura dell’energia elettrica. Sono numerose le segnalazioni degli abitanti per questo grave disservizio, ma l’ente gestore, Enel distribuzione spa, continua a mettere delle toppe, non risolvendo il problema a monte con un intervento definitivo”.

“La misura è ormai colma - conclude Gregori -. Numerose famiglie stanno subendo grandi disagi e danni ingenti. Ora basta, è ora di farla finita. L’amministrazione comunale è pronta a presentare una denuncia nelle sedi competenti. Inviterò i cittadini a sostenere l’iniziativa con una raccolta firme presso il Comune. Tutti noi paghiamo, tra l’altro anche in modo salato, le bollette e quindi il servizio deve essere garantito. Per tutti”.



