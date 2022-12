Viterbo, strade. Zucchi (Aci): "Basta rattoppi. Sono peggio delle buche e creano più problemi”

Massimiliano Conti 17 dicembre 2022 a

a

a

La rete stradale della Tuscia è ridotta di nuovo a un colabrodo. Sono bastati i nubifragi degli ultimi giorni per aprire sugli asfalti buche, voragini e crateri, con tutti i rischi del caso per la sicurezza degli automobilisti. Se è vero che la quantità e l’intensità della pioggia caduta è stata in alcuni casi enorme, è anche vero che gli eventi meteorologici estremi stanno ormai diventando più la regola che l’eccezione. Ergo: a meno di non pensare di riasfaltare l’intera rete provinciale ogni anno - cosa impossibile per mancanza di risorse - è forse arrivato il momento di cambiare filosofia negli affidamenti degli appalti pretendendo dalle ditte lavori più accurati e con materiali di maggiore qualità.

Aci all'attacco. “Buche sulle strade e traffico paralizzato Frontini si nega”

E’ di questo parere Sandro Zucchi, presidente dell’Aci di Viterbo ed ex assessore alla viabilità del Comune di Viterbo, che è già intervenuto più volte per sollecitare interventi urgenti nel capoluogo da parte della sindaca Frontini, e che definisce la situazione a livello provinciale drammatica.

Nuovo asfalto pagato con gli ultimi residui di bilancio

“L’amministrazione di Viterbo e quella provinciale - esordisce sarcastico Zucchi - hanno probabilmente deciso di dare una mano ai gommisti in questo periodo di difficoltà. Battute a parte, in tutto il Viterbese è quasi impossibile trovare 100 metri di strada senza crateri”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 17 DICEMBRE (Edicola digitale)

Frontini pronta a riscrivere la lista delle strade da asfaltare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.