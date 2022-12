Viterbo, finto impiegato delle Poste truffa anziana a Soriano nel Cimino. Denunciato

17 dicembre 2022 a

Finto impiegato delle Poste deruba anziana facendole credere che un suo parente era in difficoltà con delle pratiche postali. Il fatto è avvenuto a fine ottobre a Soriano dove, nei giorni scorsi, sono stati denunciati due giovani napoletani per episodi di tentata truffa o estorsione ai danni di pensionati. Questa volta ad essere denunciato dai carabinieri è un 47enne napoletano ritenuto responsabile di estorsione, perpetrata lo scorso 31 ottobre. I militari hanno deciso di diffondere la sua foto per mettere in guardia altre potenziali vittime.

L’uomo, presentatosi a casa della vittima quale impiegato delle Poste, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha indotto l’anziana a consegnare contanti, monili e la carta Bancoposta a titolo di pagamento di presunti debiti contratti da familiari della donna con il servizio postale - ed anche in questo caso – a fronte di minaccia di conseguenze amministrative.

Le indagini avviate dai militari della stazione di Soriano nel Cimino hanno permesso di risalire al presunto autore della truffa degenerata in vera e propria estorsione. Prosegue dunque senza sosta l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo nel contrasto a questo odioso fenomeno, e si rinnovano gli appelli alla cittadinanza a prestare la massima attenzione ed a informare immediatamente i presidi dell’Arma nel territorio quando si presentano sconosciuti con improvvise richieste di denaro contanti, poiché il contrasto a questo fenomeno può essere veramente efficace solo grazie un’attiva e continua collaborazione dei cittadini.

