Viterbo, ruba risparmi a coppia di anziani di Castel Sant'Elia. Denunciato consulente assicurativo

Si fidavano ciecamente di quel signore in giacca e cravatta con la borsa 24 ore che ormai da anni consideravano il custode del loro futuro. Tanto è vero che, proprio perché non avevano alcun dubbio sulla sua rettitudine, gli avevano affidato buona parte dei loro risparmi con lo scopo di costruirsi, attraverso delle assicurazioni, una rendita o comunque un tesoretto per l’anzianità.

Ma qualche mese fa quando una coppia di anziani di Castel Sant’Elia ha provato a incassare il frutto di tanti sacrifici c’è stata la brutta sorpresa. Pensavano di aver investito, nel tempo, 40.000 euro. Invece nelle polizze era stato accantonato un importo molto più basso: circa 7.000 euro.

Ai coniugi, dunque, non è rimasto alto che rivolgersi ai carabinieri che hanno iniziato una delicata indagine per ricostruire il percorso dei soldi e, soprattutto, cercare di capire dove sono andati a finire quelli che non sono stati investiti. L’attenzione si è subito concentrata su un consulente assicurativo di 51 anni, ossia la persona della quale la coppia di anziani si è fidata per anni. Una conoscenza che si era cementata negli anni anche perché per lungo tempo l’uomo ha lavorato per una famosa compagnia. Insomma, una sicurezza. Ma solo in apparenza.

L’uomo ha proposto per lungo tempo investimenti vantaggiosi e, spesso, la coppia ha accettato consegnando le somme che, di volta in volta, il consulente-amico suggeriva di investire. Circa 40.000 euro, si diceva ma, dagli accertamenti è emerso che i due risultano intestatari di polizze per 7.000. Il resto (32.500 euro) lo ha incassato il consulente: i carabinieri E’ stato denunciato per truffa.

Un modus operandi non nuovo. Lo stesso professionista era stato già condannato per fatti analoghi, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2018.

“La compagnia assicurativa con cui gli anziani coniugi ritenevano di aver sottoscritto le polizze ha fatto sapere di aver interrotto ogni rapporto con il deferito a seguito di provvedimento interno”, concludono in carabinieri.

