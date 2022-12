Viterbo, frana. Finito l'isolamento di Roccalvecce

M. U. 17 dicembre 2022 a

Dopo quasi un anno finisce l’incubo per i residenti di Roccalvecce: la strada bloccata dalla frana finalmente è stata riaperta a doppio senso. Una storia che stava per diventare l’ennesimo simbolo di pessima amministrazione e che invece ha avuto un lieto fine. Il piccolo borgo, lo scorso 4 febbraio è stato spaccato a metà da una frana che ha interessato via delle Province, la strada principale di accesso e di uscita. Per dieci mesi è stato interrotto il transito di tutti i mezzi, sia privati che pubblici, e pure quello pedonale. I massi, staccatisi da una parete rocciosa (sostegno naturale di una grotta), avevano diviso in due un paese che già di per sé presenta problemi strutturali, essendo privo di qualsivoglia servizio, fatto salvo il medico di base, e popolato per la maggiore da anziani. Un calvario terminato ufficialmente mercoledì, con la riapertura delle strada sgomberata dai detriti. Dopo i lavori di sgombero di una parte della strada, gli operai si sono resi conto che era necessario riempire con materiale cementizio tutta la grotta, profonda e pericolante. “Con una buona pianificazione - ha detto ieri Frontini di fronte ai residenti - i progetti si possono realizzare. Per Roccalvecce stiamo programmando anche un rilancio turistico e culturale”.

