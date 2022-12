Viterbo, rincaro parcheggi. La sindaca Frontini: "Inevitabile"

Mattia Ugolini 17 dicembre 2022 a

“A Viterbo i parcheggi costano poco rispetto ad altre città. Ad Orvieto si paga molto di più. Da noi 50 centesimi, da loro 1,50”. E ancora: “Adeguare le tariffe alla media delle città storiche andava fatto”. Così la sindaca Chiara Frontini in Consiglio comunale ha difeso la scelta di aumentare il costo dei parcheggi rigettando le critiche piovutele addosso. Una difesa che si è scontrata con parte dell’opposizione - Lega e Pd - che al momento del voto hanno abbandonato l’aula. Lo scontro è andato in scena durante la seduta convocata per l’approvazione (passata a maggioranza) del piano di risanamento della Francigena, che prevede anche la realizzazione della terza farmacia.

L’azienda ora potrà navigare in sicurezza verso il 2027, perlomeno questo si augura la sindaca: “Dovevamo scegliere se vendere la società o risanarla. Non abbiamo esitato, optando per la seconda”. E l’ottimismo regna sovrano: “Entro il 2024 Francigena sarà in attivo”. Un’inversione di marcia per Frontini, era necessaria: “Mantenere l’attuale modello di gestione avrebbe avuto come conseguenza una crisi e il quasi certo default”.

La prima cittadina auspica che anche per Talete si decida di seguire la strada da lei intrapresa per Francigena, ma questo è un altro paio di maniche. E dunque, come anticipato dal Corriere, dal 2023 i parcheggi blu saranno più cari, mentre nel 2024 al Riello ci sarà una nuova farmacia comunale. Sui rincari dei parcheggi potrebbero esserci ancora novità in vista.

