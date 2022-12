Viterbo, foto hard di sesso con la ex fidanzata. Condannato trentenne

V. T. 17 dicembre 2022 a

Non si era rassegnato alla fine della relazione e si piazzava sotto casa della ex, condannato a 8 mesi e 15 giorni per stalking. Si tratta di un trentenne, il quale perseguitò la ex fidanzata nell’estate del 2020, periodo durante il quale la donna decise di troncare il rapporto sentimentale.

“Decidemmo di intervenire a seguito di una chiamata da parte della giovane, la quale ci raccontò che l’ex fidanzato si appostava spesso sotto la sua abitazione, citofonandole in continuazione. Una volta arrivati sul posto trovammo l’uomo, il quale ci disse che voleva solo parlare con l’ex fidanzata – spiegò in aula un ufficiale dell’Arma a giugno 2021-. Riuscimmo a convincerlo ad andare via e subito dopo la ragazza, che nel frattempo si era nascosta in casa, ci fece entrare. Notammo che era molto spaventata, ma ci riferì che voleva ridare al ragazzo dei regali che le aveva fatto. Successivamente anche altri colleghi effettuarono due interventi e la dinamica era sempre la stessa: il ragazzo citofonava insistentemente per parlare con la donna. In seguito disponemmo una perquisizione dell’abitazione del trentenne, in quanto la ragazza ci rivelò che l’ex fidanzato aveva fatto dei video durante dei rapporti sessuali che avevano avuto. Dunque, ipotizzando che si potesse trattare di un caso di revenge porn sequestrammo 6 smartphone appartenenti al ragazzo, ma non furono analizzati”.

Si è celebrata l’udienza dedicata alla discussione, nel corso della quale il pm, in conclusione della requisitoria, ha chiesto una condanna a 2 anni. Il difensore, l’avvocato Franco Taurchini, ha sostenuto al contrario che il proprio assistito volesse soltanto chiarire e non perseguitare la giovane della quale era follemente innamorato, che invece, a suo parere, sporse querela per paura che i filmati a luci rosse facessero il giro del web. Al termine della camera di consiglio la sentenza proclamata dal giudice Elisabetta Massini ha condannato il trentenne a 8 mesi e 15 giorni di reclusione disponendo il dissequestro dei cellulari che furono requisiti dai militari.

