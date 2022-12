Viterbo, Natale. A San Martino un fine settimana ricco di iniziative

17 dicembre 2022 a

Prosegue anche questo fine settimana il programma inaugurato lo scorso 8 dicembre a Palazzo Doria Pamphilj con tanti appuntamenti e iniziative a ingresso gratuito. Oggi alle 11 la conferenza “In zimarra e latifetto. Le nuovi vesti di donna olimpia” a cura di Elisabetta Gnignera con la presentazione ufficiale del vestito di Donna Olimpia, realizzato fedelmente, secondo i canoni dell’epoca, da sarte locali, nell’ambito di un workshop di costumistica storica, in collaborazione con la Compagnia teatrale sammartinese Danilo Morucci. Da non perdere alle 15 la tombola dialettale a cura del Centro polivalente Donna Olimpia Aps e, alle 17, lo spettacolo teatralizzato “La particina (il vero protagonista di Romeo e Gilietta)” scritto dal drammaturgo e romanziere Giuseppe Manfridi e interpretato da Giuseppe e Lorenzo Manfridi.

L’intera giornata di domani, domenica 18 dicembre, sarà invece dedicata al Natale dei bambini, una festa dedicata ai più piccoli che saranno allietati da animazione e giochi gonfiabili. Non mancherà la tradizionale casa di Babbo Natale a cura della Pro loco di San Martino al Cimino. Inoltre, alle 11 la conferenza su “La tradizione del Natale a San Martino al Cimino” a cura di Giulia Marchetti e, alle 15.30, la presentazione di Tuscia Art Lab e la premiazione del miglior racconto di scrittura creativa a cura di Giuseppe Manfridi. Infine alle 17 il Natale letterario, canzoni di Natale interpretate da Francesca Filippi con recital e reading di Giuseppe Manfridi. Gli eventi sono a ingresso gratuito a cura dell’Asociazione Italian Human Connections Ets su prenotazione al numero 339.3412598.

Da San Martino a Viterbo città va segnalata oggi e domani la fiera dell’agricoltura biologica della Tuscia. Dove Arci, Impresa Sociale e Aucs propongono due iniziative per bambini e ragazzi. Oggi alle 16 in piazza dei Caduti, insieme all’autrice Simona Maiucci, si terrà la presentazione animata dei libri “Libroamico, una vita di carta” e “Mate Matticà”. Domani invece, dalle 15.30 sempre in piazza dei Caduti, insieme all’illustratrice Marcella Brancaforte, avrà luogo “Maschere al mercato”: laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta di un laboratorio ispirato al progetto dell’illustratore Saul Steinberg: per riutilizzare i sacchetti di carta del mercato l’illustratrice coinvolgerà i bambini nell’immaginare una maschera per nascondersi o trasformarsi. Partecipano alcuni studenti del liceo artistico Midossi di Vignanello.

