Viterbo, Babbo Natale in motocicletta alla Casa famiglia Murialdo

Ma quale renne, all’Associazione Murialdo onlus i Babbi Natale arrivano in motocicletta. Lo faranno oggi - è il quinto anno consecutivo che si svolge questa simpatica manifestazione - e, va detto, i Babbi Natale altri non sono che i viterbikers, i quali, vestiti di tutto punto, si presenteranno con le loro moto addobbate a festa presso la sede dell’associazione per offrire ai ragazzi uno spettacolo mozzafiato.

“Per un giorno i ragazzi vivranno come in una favola - promettono dalla stessa associazione -. I viterbabbi arriveranno con il loro carica di entusiasmo e di doni da consegnare a tutti i presenti. Come ogni anno si svolgerà una raccolta fondi per lasciare anche una donazione, sotto forma di buoni spesa, per la casa famiglia del Murialdo”.

Nel cuore dei ragazzi e della coordinatrice della onlus, Diana Dimonte, sono stampate le immagini e le emozioni degli scorsi anni, quando l’arrivo dei Babbi Natale in moto ha regalato a tutti attimi di felicità e spensieratezza: “Non possiamo che dire un enorme grazie a tutti coloro che stanno partecipando a una raccolta preziosa per noi e ai viterbabbi che si sono preparati per un’ennesima impresa galattica. Noi, dal canto nostro - dice Dimonte - ci prepariamo a entrare nel mondo delle favole, perché laddove le persone danno spazio al cuore, le favole possono diventare realtà”.

Partecipare alla raccolta fondi è semplice. Per aderire all’iniziativa di solidarietà - spiegano dall’Associazione Murialdo onlus - è possibile effettuare la ricarica della carta Postepay numero 4023. 6009. 7203. 5317 intestata a Fabio Gioacchini. Dopo la ricarica effettuata, va spedito un messaggio sms o whatsapp al numero 328. 3283152, indicando il nominativo, l’importo e la data del versamento. In alternativa, si potrà ricaricare la carta Lottomatica numero 5273. 7809. 9318. 5749 con il seguente Iban: IT 19A36000032000 CA014545137 intestata a Giovanna Demontis. Va specificato nella causale il nome di chi ha effettuato il versamento, seguito da “per casa famiglia” (esempio Mario Rossi per casa famiglia). Successivamente basterà inviare un messaggio sms o WhatsApp al numero 329. 2667372 indicando il nominativo, l’importo e la data del versamento. Come sempre i Viterbikers pubblicheranno il resoconto di tutti i soldi ricevuti e delle spese sostenute. Insomma, Natale, al di là dei regali e delle vetrine scintillanti, dovrebbe anche e soprattutto essere un’occasione di solidarietà nei confronti di chi, come l’Associazione Murialdo, si occupa di offrire servizi importanti per la comunità.



