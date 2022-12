Viterbo, paura all'ospedale di Belcolle. Stipite di una porta crolla mentre passa paziente su lettino

Beatrice Masci 17 dicembre 2022 a

a

a

Entri in ospedale, nello specifico a Belcolle, riesci a conquistare un letto e ti affidi alla medicina per curarti. A quel punto tiri un primo sospiro di sollevo, visto che, magari, sei in reparto e non in un letto di fortuna lungo il corridoio. Patologie permettendo, puoi rilassarti. Ti senti al sicuro, e non potrebbe essere altrimenti. E’ sempre così? Niente affatto.

Schianto sulla Cimina, 7 anni e mezzo al fidanzato di Valentina Rubino morta nell'incidente

Non lo è di sicuro per quel paziente che ieri mattina, 16 dicembre, percorreva, su un lettino trasportato da inservienti, il corridoio della sala d’attesa del Blocco C, al secondo piano dell’ospedale di Belcolle. Non può dirlo perché, esattamente nel momento in cui il lettino sul quale si trovava transitava lungo il corridoio, si è staccato ed è crollato a terra lo stipite di una porta. Non lo ha colpito per puro caso.

Omicidio di Natale, il pm chiede 14 anni per Nelson Christofer

A segnalare quanto accaduto è stato un altro paziente, che in quel momento si trovava in sala d’attesa per una visita di controllo. “La cosa più assurda, a parte il crollo dello stipite - racconta il testimone - è stata l’infermiera che accompagnava il paziente steso sul lettino: ha proseguito subito dopo aver appoggiato al muro, in un primo momento in modo verticale e poi, fortunatamente steso a terra, lo stipite crollato”. Il testimone del fatto, una volta effettuata la sua visita, ha segnalato l’episodio alla direzione sanitaria che non ne sapeva niente e ha risposto che avrebbe provveduto.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 17 DICEMBRE (Edicola digitale)

Prelievi del sangue, ripristinate le prenotazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.