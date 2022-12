Viterbo, armato di spada ferisce addetto alla sicurezza della sala bingo in via Garbini. Denunciato

16 dicembre 2022 a

Piomba nella sala bingo armato di spada e ferisce il titolare. Panico nella serata di giovedì 15 dicembre in via Garbini a Viterbo.

Alle ore 21.12 agenti di polizia delle volanti sono intervenuti in via Igino Garbini presso il bingo dove era stata segnalata persona armata di spada che inveiva contro personale della sicurezza, colpendo un addetto alla sicurezza con un fendente alla spalla ferendolo. L'uomo - F. A. nato a Canepina il 1955 - a seguito di intervento veniva trasportato in questura e denunciato in stato di libertà per minacce aggravate, lesioni e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Il 118 sul posto per le cure del caso a personale della sicurezza. La spada di un metro e 5 cm. è stata sequestrata.

L'autore era in compagnia di un cittadino algerino di 49 anni che partecipava all'aggressione e minacciava anch'esso di morte l'addetto alla sicurezza.

