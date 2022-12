Viterbo, la Lega si prepara per le regionali

16 dicembre 2022 a

Tra i partecipanti alla manifestazione di avvio della campagna elettorale della Lega per le regionali, mercoledì scorso, anche una nutrita rappresentanza della Tuscia, guidata dal coordinatore provinciale, Andrea Micci, arrivato all’Hotel Ergife di Roma insieme ad altri coordinatori dei comuni della Tuscia e molti simpatizzanti.

Regionali, la giostra delle candidature entra nel vivo

“Conto - ha detto Matteo Salvini - che entro il fine settimana (dunque, tra oggi e domenica) gli alleati di centrodestra propongano l’ipotesi del nome del governatore. Le liste della Lega sono belle, pronte, ricche”. Presenti all’appuntamento dirigenti di partito, parlamentari, consiglieri regionali e del comune di Roma. Accanto a Matteo Salvini il sottosegretario al lavoro e alla politiche sociali, Claudio Durigon. Ancora poche ore e l’avversario di Alessio D’Amato, candidato governatore del Pd, più volte citato nell’incontro romano, dovrebbe avere un volto e un nome. Sarà civico o politico? Per Salvini la discriminante è un’altra: “Serve solo un candidato bravo”. Claudio Durigon prova a tenere a bada l’attesa e la curiosità oramai alle stelle anche tra i militanti: “A che ci serve sapere il nome? Abbiamo una grande squadra”. Sulla composizione delle liste, è ancora Matteo Salvini a scandire la linea: “Chiedo a Claudio di comporre le liste elettorali nella maniera più libera e più competitiva possibile. Non liste a misura di qualcuno, ma con le persone più forti e radicate. Apriamo le porte della Lega”.

Bloccato il poltronificio ideato dal Pd

“Per la prima volta nella sua storia – ha proseguito Salvini - la Lega sarà al governo della Regione Lazio”. “Non basta vincere, bisogna governare”, ha sottolineato citando gli anni e i mesi passati al governo con Pd e Cinque Stelle. In merito all’esecutivo Draghi: “Rifarei questa scelta che non ha premiato il partito, ma ha aiutato il Paese. Se in quegli anni drammatici - dice riguardo al periodo pandemico - avessimo lasciato l’Italia, l’economia, la sanità, i nostri figli, in mano a un governo gestito solo dalla sinistra, non so come ne saremmo usciti”.

