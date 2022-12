Viterbo, parcheggiare è più facile. Basta un'app

Massimiliano Conti 16 dicembre 2022 a

a

a

Parcheggiare non è mai stato così facile, a patto di avere un minimo di competenze tecnologiche. Si chiama Easypark l’applicazione che sta rivoluzionando il modo di pagare il ticket sulle strisce blu delle città italiane. Niente più monetine da inserire nei parchimetri (spesso rotti o fuori uso), niente più tempo da perdere dal tabaccaio o all’edicola, ma soprattutto niente più ansia di tornare in tempo a prendere l’auto prima della scadenza del tagliando: basta selezionare il parcheggio sull’app tramite la geolocalizzazione, inserire il numero di targa e acquistare il ticket, attraverso il sistema di pagamento selezionato (carta di credito ma anche Paypal) direttamente dallo smartphone e soltanto per lo stretto tempo necessario.

In arrivo più strisce blu e più multe

Se poi si ritarda, l’app consente di prolungare il tempo di sosta. Ma all’occorrenza è possibile anche diminuirlo. In ogni caso, quindici minuti prima della scadenza del ticket l’app invia un promemoria. Aumenta il numero dei centri viterbesi coperti dall’app. In principio fu il Comune di Caprarola, che ha fatto in qualche modo da apripista. Oggi l’elenco comprende anche Viterbo, Civita Castellana e Montefiascone ma presto se ne aggiungeranno anche altri.

Ora la sosta si può pagare con lo smartphone. Per farlo basta scaricare l'app Telepass Pay

L’applicazione sta infatti estendendosi in tutta Italia, ovviamente nei centri più popolosi o turistici, dove è più difficile trovare un posto auto e dove le strisce blu superano quelle bianche. Ma come fanno i vigili urbani e gli ausiliari del traffico a sapere se un’auto sta utilizzando Easypark? Molto semplice: basta apporre sul parabrezza il relativo contrassegno scaricabile dal sito dell’applicazione.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DI VENERDI' 16 DICEMBRE (Edicola digitale)

Parcheggi stazione, dal 22 agosto sosta gratis per i pendolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.