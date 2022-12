Lavoro nero Viterbo, imprenditore sfrutta 8 taglialegna senza permesso di soggiorno. Denunciato

15 dicembre 2022 a

Il 28 ottobre i carabinieri della stazione di Bagnoregio, della Forestale di Lubriano e dell’Ispettorato del Lavoro di Viterbo, nell’ambito di pianificati controlli congiunti tesi a fronteggiare le violazioni in materia di lavoro, hanno eseguito un accesso presso un cantiere boschivo nel Comune di Bagnoregio. Una volta sul posto hanno identificato 8 lavoratori, intenti a eseguire il taglio delle piante, tutti stranieri privi di permesso di soggiorno e senza un regolare contratto di assunzione.

La scorsa settimana, al termine di tutti gli specifici accertamenti documentali sull’azienda, i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura di Viterbo il datore di lavoro, un 43enne macedone, residente in un Comune della Teverina.

Inoltre è emerso che per il cantiere controllato non era stato redatto il previsto Documento di Valutazione del Rischio, importantissimo riferimento inerente l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e al fine di garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 40.600 euro.

