Viterbo, lavori porto di Marta. Chiesti 9 mesi per sindaco ed ex sindaco

Porto di Marta, chiesti 9 mesi ciascuno per il sindaco di Marta, Maurizio Lacchini, l’ex sindaco Lucia Catanesi, e il responsabile dell’ufficio tecnico Giacomo Scatarcia. Gli imputati a processo per abuso d’ufficio tramite falso ideologico sono assistiti dagli avvocati Giovanni Labate, Roberto e Francesco Massatani, e Carlo Mezzetti.

Ieri in aula davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini il procuratore Paolo Auriemma e il pm Michele Adragna, concludendo la requisitoria hanno chiesto 9 mesi per ogni imputato e dichiarato prescritta l’accusa relativa ad alcune violazioni della normativa che disciplina la tutela del paesaggio. Come si ricorderà, l’inchiesta più ampia riguardante il porto sul lago di Bolsena prese il via nel 2016, successivamente ai lavori di ristrutturazione e ampliamento che furono finanziati dalla Regione attraverso fondi europei.

Nello stesso anno, in mancanza dell’autorizzazione regionale, in prossimità della stagione turistica, l’allora sindaco Catanesi emanò un’ordinanza con la quale la pubblica amministrazione si assunse la gestione del porto e allora furono costruiti anche i pontili. A febbraio del 2018 la Guardia di Finanza confiscò tutta la zona interessata.

