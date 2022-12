Viterbo, centro rifiuti Poggino. Appalto a ditta di Messina

Alessio De Parri 15 dicembre 2022 a

La Azp Unipersonale srl, azienda della frazione messinese di Zafferia, si è aggiudicata i lavori per realizzare il nuovo centro di raccolta rifiuti al Poggino. L’appalto, per un importo complessivo di 620 mila euro (più altri 6 mila di oneri per la sicurezza) è stato assegnato alla Azp Universale con un contratto da 451 mila euro (Iva esclusa), seguendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta più bassa.

Sono stati tre componenti interni all’amministrazione comunale a valutare le 124 proposte arrivate sul tavolo di Palazzo dei Priori e alla fine a scegliere quella avanzata dalla Azp Universale. Al bando hanno partecipato società provenienti da tutta Italia e, tra queste, anche diverse con sede nella Tuscia.

Quando il nuovo centro raccolta al Poggino entrerà in funzione i viterbesi non dovranno più raggiungere l’unico altro centro oggi esistente, quello di Grotte Santo Stefano, per conferire rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici.

