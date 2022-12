Ripetitori telefonia Viterbo, Tar del Lazio accoglie ricorso compagnie

Massimiliano Conti 15 dicembre 2022 a

a

a

Il diniego di Palazzo dei Priori era illegittimo e pertanto va annullato insieme a tutti quei punti del regolamento comunale che obbligano le compagnie a installare i ripetitori della telefonia mobile solo su manufatti già esistenti. É una bocciatura a tutti gli effetti del vecchio piano delle antenne, approvato nel 2004 all’epoca dell’amministrazione Gabbianelli, la sentenza con cui il Tar del Lazio, il 2 dicembre scorso, ha accolto il ricorso presentato dalla società Inwit spa (Infrastrutture wireless italiane) insieme a Tim e a Vodafone.

Truffa dei cellulari. I nove imputati si salveranno grazie alla prescrizione

Nodo del contendere una stazione radio base multigestore che le tre società intendevano installare – e che a questo punto installeranno – in via Sant’Anna a Bagnaia, nelle vicinanze di Villa Lante. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, il regolamento, invocato dal Comune di Viterbo per giustificare il no all’antenna opposto il 21 gennaio di quest’anno, sarebbe “obsoleto e in contrasto con le più recenti normativa e giurisprudenza in materia”. Inwit, Tim e Vodafone hanno accusato il Comune di “eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e incompetenza” nonché di “violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione”.

Black out in centro, utenti Wind senza segnale

Le motivazioni addotte dall’amministrazione, che si era ovviamente opposta al ricorso, erano incardinate sul fatto che il ripetitore in questione ricadeva in zona F6 “parco pubblico”. Inoltre, “trattandosi di intervento riguardante la realizzazione di un impianto su una nuova struttura in area libera”, sarebbe risultato “in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, che per dette zone consente l’installazione di impianti su manufatti esistenti (fabbricati, pali di illuminazione, ecc.)”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DI GIOVEDI' 15 DICEMBRE (Edicola digitale)

Battaglia tra Comune e Iliad per ripetitore in viale Trento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.