Viterbo, aumentano le tariffe nei parcheggi blu

Mattia Ugolini 15 dicembre 2022 a

a

a

Il Comune punta ad aumentare, fino a raddoppiare le tariffe dei parcheggi per risanare Francigena, mentre dalla Regione arrivano 8 milioni per i nuovi bus.

Zone pedonali e servizi navetta per liberare il centro dalle auto

Entro la fine dell’anno il piano di risanamento 2023-2027 dovrebbe approdare in Consiglio per il definitivo via libera, la 5ª Commissione lo ha già approvato tra le proteste dell’opposizione.

Frontini pronta a riscrivere la lista delle strade da asfaltare

Il documento, con prospettiva quinquennale, è stato redatto dal Centro studi Enti locali e prevede diversi interventi per ripianare le perdite della società e ottimizzare i ricavi. L’obiettivo è quello di rendere Francigena una società non più aggrappata alle casse del Comune (suo proprietario), bensì un soggetto con una sua autonomia economico-finanziaria.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DI GIOVEDI' 15 DICEMBRE (Edicola digitale)

Sosta selvaggia nell'area pedonale di San Faustino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.