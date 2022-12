Viterbo, a Roccalvecce strada riaperta a dieci mesi dalla frana

14 dicembre 2022 a

"Lo scorso febbraio, la frazione di Roccalvecce è rimasta isolata a causa di una frana che ha interessato la strada principale di accesso al paese. I residenti ne hanno subìto gli effetti: interrotto il transito dei mezzi privati, così come il trasporto pubblico, paese diviso in due e impossibilità anche del transito pedonale". A parlare è il vice presidente della Pro loco di Roccalvecce, Mario Burla, che prosegue: "Per un borgo in cui sono assenti tutti i servizi, a eccezione del medico di base, era una brutta gatta da pelare, considerata anche l’età media dei residenti e la loro difficoltà negli spostamenti. Peggior momento non poteva capitare, la giunta comunale dimissionaria aveva lasciato il governo della città ad un commissario e nulla si era ottenuto per la risoluzione del problema. Poi le elezioni, l’insediamento della giunta Frontini e la nostra opera di sensibilizzazione verso i “nuovi arrivati”, sono stati giorni densi, gli articoli sui giornali locali si moltiplicavano, anche su qualche testata a tiratura nazionale, il disagio della popolazione cresceva".

"La sindaca Frontini - prosegue Mario Burla -, che si era adoperata da subito per altri interventi urgenti nel paese; voglio ricordare la pulizia straordinaria a ridosso di ferragosto ed il ripristino del trasporto pubblico fatto temporaneamente transitare da Sant'Angelo, accettò di incontrare pubblicamente la popolazione. Fu un’assemblea infuocata, i residenti erano giustamente maldisposti verso chi detiene il potere del governo, che ormai da molti decenni aveva fatto cadere Roccalvecce nell’oblio. Ma quel giorno la sindaca Frontini si prese la responsabilità della risoluzione della frana, anzi, arrivò ad affermare che se i lavori non si sarebbero conclusi entro la fine di novembre, i cittadini 'erano autorizzati a lanciargli i pomodori'".

"Oggi, 14 dicembre, con un leggero ritardo sui tempi promessi a causa degli eventi atmosferici, la strada Roccalvecce è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia ed i lavori di messa in sicurezza della frana compreso il ripristino delle opere murarie si sono conclusi. A nome dei cittadini di Roccalvecce e della pro loco - conclude Mario Burla -, vorrei ringraziare la sindaca Chiara Frontini, l’assessore Stefano Floris e la giunta tutta, per avere mantenuto fede all’impegno preso, non è cosa di tutti i giorni, specialmente in Italia, vedere degli amministratori locali che prendono sul serio il proprio incarico e si adoperano per onorare la fiducia che i cittadini hanno riposto in loro, questo crea un virtuoso pensiero positivo e speranza nel futuro".

