Viterbo, sabato fontane illuminate e negozi aperti. "Ma non chiamatela Notte bianca"

Piccoli progetti fattibili piuttosto che grandi slogan: questo il concetto espresso dall’assessore Silvio Franco al termine della presentazione dell’evento Non chiamatela notte bianca: le fontane illuminate raccontano, in programma sabato a partire dalle 18. Un concetto sintetizzato dalla sindaca Chiara Frontini: “Vedetelo come un tassello di un puzzle, oppure come tanti linguaggi diversi con una sola voce. Un progetto complessivo finalizzato, attraverso tanti tasselli, a far rivivere il centro storico”. I diversi tasselli in campo sabato saranno il commercio, la cultura e il no profit.

Notte bianca, alta adesione dei commercianti

La serata di sabato, infatti, vedrà in campo i negozi, per i quali l’appuntamento è una bocca d’ossigeno, che si somma al periodo pre-natalizio e con il quale gli addetti ai lavori sperano di poter chiudere l’anno in attivo, o almeno limitare le perdite.

Lavori urgenti in via Roma. Notte bianca: tutti i divieti

Il secondo tassello sono le fontane, protagoniste per una notte. In programma, infatti, due passeggiate, alle 18,30 e alle 21, il cui percorso toccherà piazza del Plebiscito, piazza delle Erbe, Sacrario, piazza San Faustino, piazza della Rocca, piazza della Crocetta, piazza Dante e piazza Fontana Grande.

Migliaia di partecipanti alla notte bianca

