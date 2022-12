Viterbo, ragazza schiavizzata da genitori e fratello. Liberata dalla polizia

14 dicembre 2022 a

Costretta a vivere in casa, salvo uscire solo per andare a scuola, una ragazza, obbligata alle faccende domestiche e a badare ai fratelli più piccoli, ha chiesto aiuto ai professori e ora è affidata al centro antiviolenza Penelope.

Ai familiari (padre, madre e fratello maggiore) è stato imposto il divieto di avvicinamento. Al padre è stato anche applicato il braccialetto elettronico.

La ragazza, di origine senegalese, viveva con la famiglia in un centro della Tuscia. Una vita blindata dalle regole imposte dalla famiglia. La giovane era infatti obbligata a gestire le faccende domestiche, non poteva uscire di casa se non per andare a scuola, doveva badare ai due fratelli più piccoli e spesso veniva anche picchiata e insultata per futili motivi.

