Viterbo, sosta selvaggia nell'area pedonale di San Faustino

Sosta selvaggia nella nuovissima area pedonale di piazza San Faustino. Ai soliti furbetti è bastato un mese per “battezzare” la piazza del centro storico dove il parcheggio è vietato. L’ordinanza che ha istituito l’area pedonale, come si ricorderà, era stato firmata l’11 novembre scorso da Palazzo dei Priori, una volta conclusi i lavori di pavimentazione della piazza che avevano preso il via la scorsa primavera.

Sabato pomeriggio, però, una decina di automobilisti ha trovato ugualmente il modo di entrare e parcheggiare all’interno della zona pedonale dopo che qualcuno ha spostato la transenna posta all’ingresso, dalla parte di via San Faustino e via Amendola per intenderci, posizionata in seguito alla rottura di uno dei paletti in ferro con gli anelli che fissano la catena creando la barriera di sicurezza per i pedoni.

“Il paletto è stato divelto da una persona in sella ad un ciclomotore - riporta il comandante della polizia municipale, Mauro Vinciotti -, che in base alle immagini della telecamera che dà sulla piazza ha perso il controllo del mezzo e ci è finito contro. Abbiamo chiesto l’intervento immediato del settore lavori pubblici per sistemarlo e ripristinare quanto prima l’area pedonale”, prosegue Vinciotti.

