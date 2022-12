Movida violenta a Viterbo, più telecamere e controlli

Alessio De Parri 14 dicembre 2022 a

Movida e sicurezza in centro storico, vertice tra i rappresentanti del Comitato provinciale per l’ordine e quelli degli esercizi pubblici. La riunione si è tenuta lunedì mattina in prefettura, convocata dal prefetto Antonio Cananà dopo la richiesta di un incontro avanzata nei giorni scorsi dalla Fipe Confcommercio proprio per denunciare fenomeni di violenza all’esterno dei locali.

Più controlli della polizia locale la sera e nel week end

Gestori di pub, bar e ristoranti, infatti, a volte diventano bersaglio di gente ubriaca che dopo aver alzato il gomito infastidisce anche gli altri clienti: molestie, urla e schiamazzi che in alcuni casi sfociano in risse. Momenti di tensione che interessano quasi tutto il centro storico, dalla zona di San Pellegrino, cuore della movida, a piazza del Sacrario e via Marconi.

Da parte delle istituzioni è stato ribadito lo sforzo nel porre un freno alla microcriminalità della movida in centro sia attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle zone più “calde” - che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi - sia attraverso un rafforzamento del pattugliamento delle forze dell’ordine.

