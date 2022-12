Viterbo, Carnevale di Civita Castellana. Al via la realizzazione del Puccio 2023

Alfredo Parroccini 13 dicembre 2022 a

Inizia a prendere forma e sostanza il Carnevale civitonico, edizione 2023. Sabato pomeriggio, nei locali della società Hathor, in località Casale Ettorre, è partita la realizzazione de “O’ Puccio”, il Re del Carnevale locale, che il 17 gennaio, come da tradizione, verrà trasportato e collocato in piazza Giacomo Matteotti, accompagnato dalle allegre note della banda musicale La Rustica.

“Come per il Pierrot piangente - ha dichiarato il sindaco Luca Giampieri -, anche questo Puccio avrà un valore simbolico: il tema, infatti, sarà quello della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, con un occhio però anche alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Un particolare ringraziamento va rivolto al presidente della Fondazione del Carnevale Valerio Turchetti, che ha messo a disposizione i locali della sua azienda per costruire il Puccio, all’assessore Simonetta Coletta e a tutti i componenti della giunta. Un grazie speciale anche a Giuliana Allegretti , ideatrice del bozzetto del Puccio 2023 e anche del logo del Carnevale storico civitonico”.

Valerio Turchetti, presidente della Fondazione Carnevale civitonico, dopo aver ricordato la lunga pausa forzata, dovuta alla pandemia, ha spiegato: “Abbiamo deciso che quest’anno il Puccio dovesse essere realizzato dalle professionali ed esperte maestranze locali. La collaborazione proficua di tante realtà, e mi compiaccio che anche gli storici gruppi Rosina e Orto Funato abbiano dato la loro disponibilità ad aiutarci, ci permetterà di esprimere al meglio lo spirito goliardico e scanzonato che caratterizza da sempre l’animus carnevalesco di tutti i civitonici. L’ultima edizione del Carnevale avvenne nel 2020, poi arrivò purtroppo il Covid, che scombussolò ogni piano e progetto, bloccando le sfilate”.

“Ora - ha concluso Turchetti -, tutti i carnevalari sono animati da grande entusiasmo, c’è una enorme voglia di tornare a divertirsi e a godere il Carnevale con le sue meravigliose, multicolori e sfrenate sfilate”.

