Viterbo, morte Sestina Arcuri. Processo bis per il fidanzato, no alla nuova perizia

Processo bis ad Andrea Landolfi per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha rigettato tutte le istanze promosse dalla procura generale. Ieri in aula in occasione dell’udienza per il procedimento di secondo grado al 33enne, Andrea Landolfi, difeso dagli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, l’accusa ha chiesto di sentire altri 10 testimoni; una perizia sul sistema che è stato utilizzato per la ricostruzione della dinamica della caduta eseguita dal consulente della difesa, Giuseppe Monfreda, ingegnere specializzato in analisi forense, sinistri sul lavoro e incidenti stradali; una ulteriore perizia medico legale. Tuttavia, la Corte ha respinto tutte le richieste avanzate dalla procura generale e pertanto si tornerà in aula il 21 dicembre per la discussione e la sentenza.

