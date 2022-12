Viterbo, pedopornografia. Si fa inviare foto delle parti intime da bimba, condannato

Valeria Terranova 13 dicembre 2022 a

Condannato a un anno e 5 mesi un 41enne della provincia accusato di detenzione di materiale pedopornografico. L’imputato fu denunciato dai genitori di una bimba di appena 7 anni, residenti a Roma, dopo aver scoperto che per due giorni di seguito, a maggio del 2020, l’uomo chiese alla piccola foto e video delle sue parti intime intercettandola su un’app e il servizio di messaggistica di Facebook, installati sul telefono del padre della minore. A novembre scorso davanti al giudice Elisabetta Massini un carabiniere, che all’epoca dei fatti si occupò di analizzare tutto il materiale informatico confiscato dagli inquirenti, ha riepilogato la vicenda.

“Quest’uomo spacciandosi per 17enne adescò la bambina su un’app memorizzata sul cellulare del genitore della bimba per poi scriverle anche su Messenger – ha raccontato il militare-. Esaminando gli account Instagram e Facebook e i contenuti salvati su uno dei due smartphone che requisimmo all’imputato risalimmo ai profili social e alla prima foto che il quarantenne inoltrò alla bimba, nella quale era ritratto dal petto all’inguine. Nell’immagine si distingueva chiaramente anche un tatuaggio. La piccola gli inviò invece una foto del suo faccino e poi circa 6 filmati delle sue parti intime su richiesta esplicita dell’uomo. I contatti tra loro proseguirono per un paio di giorni, fino a quando il padre si rese conto di ciò che stava accadendo”.

L’ufficiale dell’Arma ha poi approfondito l’aspetto investigativo relativo all’identificazione del 41enne, difeso dall’avvocato Federica Ambrogi. “Dagli ulteriori controlli che eseguimmo emerse che l’imputato alle spalle avesse già un precedente specifico, in quanto anni fa molestò una ragazza in un bar – ha spiegato l’operante-. Quando ci presentammo a casa sua, nessuno rispose al citofono, così rintracciammo il fratello sul posto di lavoro e ci riferì che con molta probabilità il congiunto stava dormendo e fu lui ad accompagnarci a casa del 41enne, il quale effettivamente stava dormendo con il figlioletto avuto dalla ex compagna dalla quale si era separato. Nel corso della perquisizione trovammo due telefonini, uno dei quali fuori uso”. Successivamente altri esperti, attraverso ulteriori verifiche effettuate contestualmente, riuscirono a salvare e acquisire tutti i dati su una pennetta usb che fu posta sotto sequestro. Il dibattimento si è concluso la scorsa settimana con la condanna del 41enne a un anno e 5 mesi, con la sospensione della pena. L’uomo dovrà inoltre provvedere al pagamento delle spese processuali.

