Viterbo, qualità della vita. La Tuscia scala la classifica e arriva al 61° posto

Massimiliano Conti 13 dicembre 2022 a

a

a

Grande balzo in avanti nella qualità della vita per la provincia di Viterbo. Nella trentatreesima edizione dell’indagine realizzata dal Sole 24 Ore la Tuscia scala ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno piazzandosi al 61° posto nella classifica nazionale, e al secondo in quella regionale dopo Roma.Non è il migliore dei territori possibili dove vivere, il Viterbese, ma non è più nemmeno tra i peggiori. La classifica stilata dal quotidiano di Confindustria è basata sul punteggio medio ottenuto dalle 107 province italiane in sei gruppi di indicatori: ricchezza e consumi, affari e lavoro, giustizia e sicurezza, demografia e società, ambiente e servizi, cultura e tempo libero.

x 1 / 23

La migliore performance la nostra provincia la fa registrare nelle rapine in strada: decima con appena 3,3 denunce ogni 100 mila abitanti. La peggiore, manco a dirlo, riguarda il tasso di motorizzazione: con 77,2 auto circolanti ogni 100 abitanti la Tuscia è al 102° posto.

Manca l'ordinanza, cumuli di immondizia al Christmas Village

Per quanto riguarda l’indicatore ricchezza e consumi, Viterbo si piazza al 71° posto, salendo di 5 posizioni rispetto allo scorso anno. Le cose vanno peggio – prevedibilmente - sul fronte affari e lavoro, in cui la Tuscia è all’82° posto, scendendo di 8 gradini rispetto al 2021. Di gradini ne sale invece 16 sul fronte giustizia e sicurezza, piazzandosi al 35° posto nella classifica nazionale, e addirittura al 32° per quanto concerne l’indicatore demografia e società. Migliorano le performance anche in campo ambiente e servizi (47esima posizione, 13 in più dell’anno scorso) e in quello della cultura e del tempo libero (62° posto, 9 in più del 2021).

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 13 DICEMBRE (edicola digitale)

“A Natale fate regali made in Tuscia”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.