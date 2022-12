Viterbo, buche. Frontini pronta a riscrivere la lista delle strade da asfaltare

13 dicembre 2022 a

Viterbo, l’amministrazione rivedrà la lista delle strade da riasfaltare. O quanto meno fisserà gli interventi prioritari. La sindaca Frontini replica così ai consiglieri della minoranza Laura Allegrini (FdI) e Andrea Micci (Lega), secondo i quali mettere mano all’elenco individuato dalla precedente giunta, da finanziare attraverso l’accensione di un mutuo da 5 milioni di euro, sarebbe una scelta sconsiderata.

“Sfido chiunque a prendere la lista delle strade individuate da noi e a cambiarne una sola. Da via Monfalcone a via dell’Industria, si tratta delle arterie più ammalorate della città”, aveva detto Micci in un’intervista al Corriere di Viterbo. La sindaca a quanto pare è pronta ad accettare la sfida, ribadendo quello che aveva dichiarato la scorsa settimana in conferenza stampa: i 5 milioni di euro destinati alle asfaltature rivendicati dei predecessori sono una “grande bugia”.

“L’amministrazione Arena aveva programmato quegli interventi per il 2023, con la solita logica delle asfaltature pre-elettorali - dichiara la sindaca Frontini -. Si fanno le strade prima che i cittadini tornino a votare. Non è questa la prassi che intendiamo seguire noi. A oggi il mutuo da 5 milioni di euro non esiste. Punto. Esistono dei progetti, così come ce ne sono miliardi che giacciono nei cassetti del Comune: questo non vuol dire che tutti verranno portati a realizzazione. Se è per questo, c’è anche il progetto di un parcheggio multipiano al Sacrario ma l’assessore Aronne ha spiegato perfettamente perché è inutilizzabile”.

