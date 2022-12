Viterbo, Renzi all'autogrill con lo 007. E' viterbese la prof che lo ha fotografato. Il servizio a Non è l'Arena | Video

Mattia Ugolini 13 dicembre 2022 a

a

a

Sarebbe una professoressa viterbese la misteriosa donna che, il 23 dicembre 2020, ha ripreso l’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini in un autogrill della stazione di servizio di Fiano Romano. A rivelarlo è stato Massimo Giletti, il quale, domenica sera, ha mandato in onda, durante il suo talk “Non è l’Arena”, un video che dimostrerebbe la sua vera esistenza, dato che anche questa era stata messa in dubbio più di una volta. Nel filmato, seppur censurato (volti e targhe della auto oscurate), si vedono nitidamente le scale e l’ingresso del liceo Santa Rosa, sito in via San Pietro, a due passi dal quartiere di San Pellegrino.

#nonelarena Esclusiva Non è l'Arena: Massimo Giletti incontra la professoressa del caso... Pubblicato da Non è l'Arena su Domenica 11 dicembre 2022

Giletti, stando a quanto da lui riportato, si sarebbe dunque recato a Viterbo per incontrare la donna. “So dove abita, ma non ho voluto fare nulla di più. Voglio solo dire che è una professoressa come tante e, in base alle mie indagini, non ha rapporti con i Servizi segreti”, ha detto il conduttore di La7. Secondo indiscrezioni trapelate da fonti autorevoli al Corriere, il personaggio in questione sarebbe un’insegnante di materie classiche, attualmente in servizio presso due istituti della Tuscia. Avrebbe quarantaquattro anni e sarebbe sposata con figli, inoltre, secondo alcuni rumors, militerebbe in ambienti di sinistra. Questo l’identikit della signora che, sul finire del 2020, ha filmato e documentato l’incontro tra Renzi e Mancini, agente segreto. Il video da lei girato, successivamente, è finito tra le mani dei giornalisti della trasmissione Report, che ad aprile 2021 hanno fatto uscire un servizio su Raitre. Ne è scaturito un vespaio di polemiche, soprattutto a causa della data dell’incontro: a dicembre ‘20, infatti, Matteo Renzi era impegnato a tenere sulla graticola tutto il Governo Conte bis, che poi sarebbe caduto a fine gennaio per lasciare il posto a quello Draghi.

#nonelarena Esclusiva L'avvocato della professoressa del caso #Renzi-autogrill telefona in... Pubblicato da Non è l'Arena su Domenica 11 dicembre 2022

Le speculazioni sul reale contenuto della conversazione tra i due sono state le più svariate ma non è mai stata fatta piena chiarezza, anche perché il vertice dei Servizi, Elisabetta Belloni, avrebbe opposto il segreto di Stato ad alcune questioni riguardanti il funzionamento del dipartimento. La professoressa, dal canto suo, ha sempre affermato di essersi trovata per puro caso all’autogrill e di aver filmato l’ex premier all’insaputa di chi fosse il suo interlocutore, poi rivelatosi essere dirigente del Dis. “Avevo intuito - ha detto nell’interrogatorio - che l’incontro tra un leader politico e un signore scortato nel pieno di una quasi crisi di governo potesse avere un rilievo di cronaca”. Tuttavia, la docente sarà rinviata a giudizio: per la Procura di Roma, sollecitata da un esposto di Renzi, l’accusa è quella di “diffusione di immagini fraudolente”.

#nonelarena Caso autogrill, Renzi telefona in diretta dopo l'avvocato della professoressa. La battuta di Massimo... Pubblicato da Non è l'Arena su Domenica 11 dicembre 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.