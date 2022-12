Viterbo, furti a Faleri di Fabrica di Roma. Ladri fuggiti a piedi nei campi

12 dicembre 2022 a

E’ caccia alla banda di ladri che sabato pomeriggio è entrata in azione a Faleri di Fabrica di Roma. I malviventi, braccati dai carabinieri, si sono dati alla fuga piedi nei campi.

È iniziato tutto ieri pomeriggio, sabato 10 dicembre, quando i militari hanno intercettato un'auto sospetta con tre persone a bordo aggirarsi a Faleri. Alla vista dell’auto dei carabinieri la macchina ha iniziato a sfrecciare dandosi alla fuga.

È così scattato l'inseguimento, conclusosi dopo qualche chilometro alle porte del paese dove i carabinieri hanno trovato l'auto abbandonata. All'interno, infatti, non c'era nessuno, se non degli arnesi da scasso che, secondo i militari, sarebbero stati utilizzati per mettere a segno furti nelle abitazioni.

E’ partita dunque la caccia ai malviventi. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda sera, con i carabinieri che hanno sia setacciato la zona di Fabrica di Roma che avviato gli accertamenti sulla macchina, si tratta di un’utilitaria della Fiat.



