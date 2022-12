Viterbo, incidente a Tarquinia. Disabile in carrozzina travolto da auto

12 dicembre 2022 a

a

a

Incidente ieri, domenica 11 dicembre, verso l’ora di pranzo in piazzale Europa a Tarquinia. Ad avere la peggio è stato un disabile di 65 anni che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia.

Intorno a mezzogiorno l’uomo stava attraversando la strada con la sua carrozzina elettrica quando, per cause che sono ancora da accertare, è stato travolto da un’auto che non è riuscita a evitare l’impatto.

Le condizioni del 65enne - molto conosciuto nella cittadina perché in passato ha gestito un bar con una frequentatissima sala biliardo - sono apparse immediatamente serie anche se, da quello che si è appreso, non ha perso mai conoscenza durante la fase dei soccorsi.

Sul posto il 118 e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Tarquinia con un codice giallo. Ha riportato contusioni in tutto il corpo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.