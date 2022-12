Viterbo, artigiani. La Cna potenzia i servizi per i pensionati

R. V. 12 dicembre 2022 a

Un anziano su tre vive da solo e con meno di mille euro al mese. E’ la fotografia scattata di recente dall’Istat, il quale rileva che, delle persone a rischio povertà o esclusione sociale, il 33.9 per cento sono pensionati. Una realtà, questa, che Cna Pensionati di Viterbo e Civitavecchia conosce bene, tanto da aver intensificato l’impegno a tutela della terza età, e non solo dei suoi 3.410 associati.

Ne hanno parlato Giuliano Nisi e Fabrizio Marra, rispettivamente presidente e segretario territoriali del sindacato della Cna per la salvaguardia degli interessi dei pensionati, nel tradizionale affollato incontro di fine anno che si è tenuto a Montefiascone, presente anche il presidente dell’associazione, Alessio Gismondi. Prima l’assemblea, poi la festa. Al tavolo della presidenza, con Nisi e Marra, il vicepresidente, Alessandro Civico, con Alberto Menichetti e Maurizio Paradiso, componenti del comitato direttivo.

“Negli ultimi tre anni, la pandemia, la raffica di aumenti, la guerra e il caro-bollette hanno reso ancora più fragili le condizioni di vita dei nostri pensionatio. Ma nessuno deve sentirsi solo - hanno detto Nisi e Marra -. Per questa ragione a livello territoriale stiamo rafforzando la rete dei servizi dedicati ai cittadini e ai pensionati e lavoriamo per l’avvio di nuove attività volte ad aggregare, a stimolare la partecipazione. Contro la solitudine”.

Come ha detto Gismondi, “i pensionati meritano profondo rispetto e riconoscenza. Costituiscono la memoria storica del nostro Paese. Gli associati a Cna Pensionati sono portatori dei valori distintivi dell’artigianato: l’etica del lavoro, la creatività e la capacità di fare innovazione, la qualità, la solidarietà, l’integrità morale. Non va mai dimenticato”.

