Viterbo, Lgbt. Sportello Arcobaleno, attivo servizio per genitori

Dal 7 settembre, ogni primo mercoledì del mese, dalle 17 alle 20, è attivo un Gruppo di genitori di giovani ragazzi Lgbt presso lo Sportello Arcobaleno di Arcigay in via Genova, 15. Si tratta di un servizio di accoglienza e supporto per tutti i genitori, ma anche per gli altri familiari, che affrontano il percorso di coming out dei figli e delle figlie.

Lazio Pride, la sfilata in città per i diritti Lgbt

Un momento di confronto per condividere le proprie esperienze, le proprie paure e i timori che spesso si provano in un momento tanto complesso quanto importante nella vita di relazione con i propri figlie e le proprie figlie.

Tra le altre iniziative organizzate dal Gruppo, la presentazione al Teatro di via Cavour del volume “Quanta bellezza: mamme e papà di figlie lesbiche e figli gay si raccontano” inizialmente in programma per oggi, la quale è stata però annullata ieri, e rimandata a data da destinarsi, per l’improvvisa impossibilità di uno degli autori, il professor Roberto Baiocco, a partecipare. L’evento verrà riprogrammato nel mese di gennaio. Il Gruppo di genitori di giovani ragazzi Lgbt si inserisce all’interno delle tante attività già offerte dallo Sportello Arcobaleno e alle esigenze maturate dopo l’esperienza del 9 luglio del Viterbo Lazio Pride.



I genitori delle persone Lgbt si organizzano

