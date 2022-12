Viterbo, Natale. Appello di Confartigianato e Cna: “A Natale fate regali made in Tuscia”

P. D. 12 dicembre 2022 a

Due associazioni, una voce sola: il miglior regalo di Natale è quello made in Tuscia. Ottimo per la qualità, è anche utile per favorire la ripresa dell’artigianato locale, di prodotti alimentari o artistici, fiaccato da anni di Covid prima e caro bollette poi. Cna e Confartigianato hanno le idee chiare su che cosa scommettere per le festività di fine anno: “Se si punta a incartare qualcosa realizzato in maniera artigianale si va sul sicuro - affermano dalla Cna il presidente Alessio Sigismondi e la segretaria Luigia Melaragni -. La tradizione si rinnova e a volte si sposa con qualche idea originale”. Come a tavola, dove tra gli altri prodotti spiccano, ad esempio, i tozzetti dei Cimini. “L’idea di un regalo a chilometro zero - osserva Gismondi - favorisce la produzione locale ed è garanzia di qualità del prodotto”. “Ma ci sono anche altre espressioni di gusto - continua Melaragni - come quelle dell’artigianato artistico. Qui la qualità spesso incontra la creatività”.

Per restare sul tema ecco le palle in ceramica decorata a Zaffera o dipinte a mano e personalizzabili. Ma anche scatole - con l’iconografia medievale - per sottolineare un vuoto da riempire, realizzate anche queste in Zaffera. E ancora bracciali in corda tecnica con inserti in vetro lavorato a lume, taccuini rilegati a mano, portachiavi, astucci, portapenne e sottobicchieri realizzati in maniera particolare e innovativa: in pelle di mela, per una festa ecosostenibile. “Insomma, questo Natale - concludono Gismondi e Melaragni - un regalo di artigianato non è solo un dono da scartare sotto l’albero: è qualcosa che vale molto di più”. Un Natale a valore artigiano è quello che esalta anche la Confartigianato: “A Viterbo e in tutta la provincia - riportano dall’associazione di categoria - i prodotti alimentari della tradizione natalizia sono richiestissimi sia per le tavole di casa propria sia come regalo”. E l’offerta delle migliori attività artigiane della Tuscia è ricca e variegata per andare incontro ai gusti di tutti. La tendenza per il 2022 è il panettone artigianale a edizione limitata, con gusti e varietà che non verranno riproposti, e pandori al tiramisù, impasti amari e confezioni regalo esclusive per un effetto sorpresa. Resiste il gusto pistacchio, ormai entrato di diritto nell’olimpo dei grandi classici, e piacciono anche le novità rappresentate da caramello salato e frutti rossi: “La differenza sta tutta nella qualità estrema delle materie prime e della lavorazione dei prodotti – spiega Virginio Casantini, maestro pasticcere e responsabile alimentazione di Confartigianato -. Questi sono principi che non vengono mai meno, ma la clientela è molto attenta anche al packaging e all’idea innovativa: bisogna differenziarsi, distinguersi con proposte originali per andare incontro ai gusti dei consumatori. Gli ultimi due Natali sono stati fortemente condizionati dalla spada di Damocle del Covid, che per forza di cose ha cambiato anche le nostre abitudini. Ora le famiglie tornano a riunirsi senza restrizioni e senza paura, c’è voglia di ritrovarsi e coccolarsi con sapori unici e con prodotti fatti a mano”.

E i prezzi? “Un minimo ritocco è inevitabile, perché i rincari gravano sulle imprese, ma il consumatore guarda soprattutto alla qualità del prodotto artigianale della tradizione”, conclude Casantini. Una tendenza che fa ben sperare anche per il futuro, per la ripresa di un settore fortemente provato dalla pandemia e dai rincari dell’energia e delle materie prime. “Soprattutto in chiave locale, i prodotti e i servizi dell’artigianato sono focalizzati sulla domanda di prossimità, grazie alla profonda conoscenza del mercato territoriale da parte degli imprenditori - sottolinea il presidente di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone -. Scegliere regali di Natale a valore artigiano, realizzati da imprese e micro e piccole imprese del territorio vuol dire sostenere non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano, nonché al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali che il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare”.

