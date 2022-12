Viterbo, scippa anziana a Montalto di Castro. Denunciato l'autore incastrato dalle telecamere

11 dicembre 2022 a

II carabinieri della stazione di Montalto di Castro hanno rintracciato, a poche ore di distanza, l’autore dello scippo commesso ai danni di un’anziana ultraottantenne in pieno centro cittadino. La vittima, rimasta fortunatamente illesa, era stata derubata della borsetta che portava sotto il braccio da uno sconosciuto che indossava berretto e mascherina chirurgica di colore nero.

Una pattuglia si è attivata nelle ricerche della persona, acquisendone la descrizione sommaria da parte dell’anziana. Fondamentale il contributo delle telecamere di videosorveglianza comunale che hanno consentito, venerdì pomeriggio, di rintracciare l’autore, subito riconosciuto.

Si tratta di uno straniero di 28 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora, sul quale pendeva, inoltre, un provvedimento di respingimento alla frontiera da parte della questura di Agrigento. È stato denunciato in stato di libertà per furto con strappo e segnalato alla prefettura di Viterbo per possesso di stupefacente per uso personale. Esperite tutte le formalità, sono state avviate le procedure di espulsione con l’accompagnamento a un centro di rimpatrio.

