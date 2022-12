Viterbo, truffe agli anziani a Vetralla. Si fingono parenti e chiedono soldi. Fermati in due

B. M. 11 dicembre 2022 a

a

a

Per i truffatori, che tentano di mettere nel sacco persone anziane, soprattutto donne, la strada si fa sempre più difficile. Lo dimostra anche l’ultimo tentativo, finito con due persone fermate. E’ successo a Vetralla venerdì pomeriggio, 9 dicembre. In diverse abitazioni di anziani, almeno quattro, erano arrivate in rapida successione una serie di telefonate. I truffatori si sono presentati in alcuni casi come parenti, ma anche come fattorini che dovevano consegnare pacchi indirizzati ai familiari delle potenziali vittime, oppure come amici di qualche nipote finito nei guai, che necessitava di contanti per risolvere il problema. Gli anziani, però, non solo non sono caduti nel tranello, ma hanno immediatamente chiamato i carabinieri.

Truffe agli anziani, arrestato finto nipote

Alcune pattuglie sono uscite per dei sopralluoghi, fino a quando due uomini, a quanto risulta campani non residenti nella Tuscia, sono stati fermati per ulteriori accertamenti.

I carabinieri avrebbero sequestrato il cellulare di uno dei due, per verificare le ultime chiamate effettuate. Il medesimo stratagemma è stato utilizzato - sempre nel pomeriggio di venerdì - a Corchiano. Anche in questo caso i tentativi di truffa non sono riusciti ma i sospettati sono riusciti a scappare. Le indagini sono finalizzate anche a capire se si tratta delle stesse persone fermate a Vetralla.

Finta direttrice delle Poste truffa coppia di anziani

Probabilmente le vittime non sono cadute in trappola anche perché, sensibilizzare dalle molte campagne d’informazione degli ultimi tempi, hanno compreso si trattasse di una truffa e da soli o assieme ai parenti hanno chiamato prontamente il 112. Nei due comuni sono gli ennesimi episodi che si registrano in pochi giorni, questa volta è stato possibile sventarli prima di tutto grazie alla prontezza delle vittime e dei loro parenti, determinante nell’evitare peggiori conseguenze; ragion per cui i carabinieri rinnovano sempre l’invito a tutta la popolazione a fornire la massima collaborazione ai militari, ogni giorno impegnati ad arginare il dilagare di queste tipologie di reati, di cui sono vittime le persone più deboli della popolazione.

Truffa dei pacchi. Colpo da cinquemila euro con il trucco della finta consegna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.