Viterbo, trasporto pubblico. Quattro nuovi bus per la Francigena

Il trasporto pubblico locale si arricchisce di quattro nuovi autobus. A darne notizia è la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che mercoledì, insieme all'assessore alle Economie e risorse finanziarie Elena Angiani, al consigliere comunale Daniele Rossi e all’amministratore unico della società Francigena Francesco Serpa, ha apprezzato i nuovi mezzi parcheggiati per l’occasione in piazza dei Caduti.

“Investire sul trasporto pubblico locale è un caposaldo della nostra amministrazione - ha spiegato la sindaca Frontini -. Un trasporto che funziona significa migliore qualità della vita ed efficienza della città. I nuovi autobus saranno utilizzati come navette per queste festività natalizie per poi entrare a far parte della flotta mezzi del nostro trasporto pubblico”.

“Lo avevamo già detto in più occasioni - ha sottolineato l’assessore Angiani - il rilancio della Francigena è una delle nostre priorità. Da quando ci siamo insediati stiamo lavorando affinché questo obiettivo possa quanto prima concretizzarsi”. Si tratta di autobus finanziati nell'ambito del piano sviluppo e coesione. I nuovi mezzi, dotati di pedana per consentire la salita e la discesa di persone diversamente abili munite di carrozzina, lunghi circa 7 metri e mezzo, possono ospitare 20 persone sedute e 27 in piedi. Sono muniti di un sistema sorveglianza interno.

