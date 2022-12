Viterbo, inseguimento tra Ronciglione e Sutri. Auto finisce fuori strada per seminare i carabinieri: un arresto e tre denunce

10 dicembre 2022 a

a

a

Auto non si ferma all’alt dei carabinieri e finisce fuori strada mentre cerca di seminare le gazzelle che si sono messe all’inseguimento. Una scena da film poliziesco quella che si è vissuta mercoledì mattina tra Ronciglione e Sutri. Alla fine i carabinieri hanno arrestato il conducente dell’auto e denunciato i tre passeggeri che erano a bordo.

Tutto è avvenuto durante un posto di blocco dei carabinieri della Compagnia di Ronciglione.

x 1 / 6

Un'autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta non ha rispettato l'alt intimato dei militari, anzi alla loro vista ha invertito la marcia cercando di darsi alla fuga mettendo a serio rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. Ihanno immediatamente bloccato le vie di fuga e il guidatore, a velocità sempre più sostenuta ma ormai intercettato, dopo alcuni chilometri ha perso il controllo finendo fuori strada, dopo aver percorso a folle velocità le strade tra Capranica, Ronciglione e Sutri.Raggiunta dai militari, a bordo sono stati identificati tre uomini ed una donna; il guidatore era altresì privo di patente poiché mai conseguita e all'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di cocaina.È stato così appurato che i quattro occupanti non avevano alcuno legame in zona, provenivano dall'area a sud di Roma: sono in corso accertamenti per verificare il loro eventuale coinvolgimento in reati contro il patrimonio perpetrati sul territorio.

x 1 / 8

Oltre l'arresto e le denunce per la resistenza a pubblico ufficiale, nei loro confronti è stata richiesta l'emissione del foglio di via obbligatorio. Al termine dell'udienza per direttissima, arresto convalidato con applicazione della misura dall'obbligo di dimora nel comune di residenza della zona sud di Roma.

E' una quarantenne sabina la donna morta sotto a Ponte Clementino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.