Viterbo, violenza sessuale. Stupra la ex fidanzata dopo aver bevuto, 52enne alla sbarra

Valeria Terranova 10 dicembre 2022 a

a

a

Al giro di boa il processo a carico di un 52enne, originario della Romania, accusato dall’ex convivente di violenza sessuale, lesioni personali, furto e danneggiamento. La vicenda risale alla fine dell’estate del 2021. Una domenica sera del mese di agosto l’uomo, tuttora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, avrebbe violentato e picchiato la donna, per poi danneggiare i suoi telefonini, nel tentativo di impedire alla presunta vittima di dare l’allarme. Secondo le ricostruzioni, il 52enne avrebbe preteso con la forza di avere un rapporto intimo con l’ex fidanzata e alla quale avrebbe sottratto anche una banconota da 10 euro dal portafoglio.

Il barista: "Anche noi derubati e aggrediti a coltellate"

A giugno scorso in aula, la presunta vittima, durante la propria deposizione, ha riepilogato i fatti raccontando l’incubo vissuto il giorno del suo compleanno. Stando alle dichiarazioni, il rapporto sentimentale con l’imputato sarebbe durato circa un paio di anni, per poi evolvere in una relazione basata esclusivamente sul sesso. La donna, nella stessa circostanza, ha aggiunto di aver subìto violenza in un periodo in cui aveva già un nuovo partner accanto. Nel corso della stessa udienza, un carabiniere che intervenne sul posto per le verifiche del caso ha spiegato che, da quanto emerse all’epoca, la donna potrebbe aver assunto sostanze alcoliche in compagnia dell’imputato prima di essere abusata sessualmente. Per la difesa, che nel frattempo ha prodotto una copiosa documentazione, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. Stando alle tesi accusatorie, il 52enne si sarebbe avventato sulla donna, immobilizzandola sul letto della camera da letto, e le avrebbe tappato la bocca mentre gridava aiuto. Contemporaneamente il 52enne avrebbe proseguito prendendo la parte offesa a botte, procurandole alcune lesioni di diversa entità, consistenti in lividi ed escoriazioni su una delle cosce e a una mano.

Il dramma di una donna: "Per mesi picchiata e minacciata di morte dal mio fidanzato"

Inoltre, la presunta vittima avrebbe riportato un graffio sulla zona addominale. Contestualmente al pestaggio, la furia dell’uomo si sarebbe riversata anche sugli oggetti personali della parte offesa. Sulla base delle investigazioni, che furono coordinate dal pubblico ministero Chiara Capezzuto, l’imputato sarebbe anche riuscito a rendere del tutto inutilizzabili i cellulari della ex fidanzata in modo da non consentirle di inoltrare chiamate e contattare dunque i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il dibattimento che si sta svolgendo davanti al collegio proseguirà a maggio del prossimo anno. La seduta prevista quindi tra cinque mesi sarà dedicata all’audizione dell’ultimo testimone e la discussione. Salvo imprevisti, è attesa la sentenza di primo grado.

In carcere dopo la fuga buttafuori condannato per lo stupro di una minore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.