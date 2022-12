Viterbo, studenti pendolari presentano sondaggio sui disservizi al tavolo con Cotral

10 dicembre 2022 a

Un sondaggio, condotto tramite un modulo Google su circa 900 studenti, ha evidenziato tutti i disagi dei pendolari causati dalle inefficienze della rete di trasporti. Il risultato di questo sondaggio sarà posto al tavolo di discussione con l’azienda Cotral. E’ solo una delle numerose iniziative avviate dalla Consulta provinciale studentesca che, all’indomani delle elezioni, si è riunita nell’aula magna dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Viterbo per esporre le proposte portate dai presidenti di commissioni utilizzando, dove necessario, i fondi stanziati dal ministero.

La commissione edilizia scolastica e legalità (presidente Noemi Santini) affronterà i problemi legati alle strutture scolastiche, cercando un dialogo con la Provincia. La commissione efficientamento trasporti (presidente Leonardo Fazzi) ha promosso il già citato sondaggio sui disagi dei pendolari in merito alla rete di trasporti. La commissione ambiente ed ecologia (presidente Samuele Vagnoni) si propone di far installare degli erogatori d’acqua gratuita in ogni scuola. La commissione sport e benessere psicofisico (presidente Federico Ciofo) ha proposto vari progetti: un torneo polisportivo aperto a tutti gli istituti della provincia e dei corsi di formazione sul primo soccorso e sull’educazione alla salute a partire dai disturbi alimentari.

La commissione arte e cultura del territorio (presidente Lorenzo Capalti) ha proposto, tra le altre cose: un concertone di inizio anno 2023; “Arte a 360°”, ovvero un’iniziativa per dare spazio artistico a tutti gli studenti talentuosi della provincia; “Pillole di cultura”, un progetto pensato per dare voce alla storia della provincia con dei mini video sulle bellezze artistiche della Tuscia. “In meno di un mese la consulta ha già approvato numerosi progetti, indice di serietà e pragmatismo, fiero di avere una squadra di rappresentanti così compatti al mio fianco”, il commento del presidente della consulta Alessandro Esposito.

